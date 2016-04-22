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亚洲 | 2016年 4月 22日 星期五 16:44 BJT

日本个股：住友生命保险计划在2016/17财年提升外国债券持仓

路透东京4月22日 - 日本第四大保险公司住友生命保险 一位高管周五表示，公司计划在截至2017年3月的财年中持续增加外国债券的持仓。

住友生命保险运用企画部长松本岩对媒体表示，公司将购买更多国家的外国债券以增加持仓。

至于日本公债，住友生命保险表示将在2016/17财年稍稍降低日圆资产持仓。

在日圆债券的投资方面，住友生命保险计划提升对公司债的投资数额，同时避免投资超长期日本公债，因后者的收益率料维持在偏低水准。

松本岩表示，住友生命保险将把到期日本公债所收回资金大部分再投资于经过对冲的外国债券。

住友生命保险表示，将维持本土和外国股票持仓不变。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)

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