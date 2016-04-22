日本个股：住友生命保险计划在2016/17财年提升外国债券持仓

路透东京4月22日 - 日本第四大保险公司住友生命保险 一位高管周五表示，公司计划在截至2017年3月的财年中持续增加外国债券的持仓。

住友生命保险运用企画部长松本岩对媒体表示，公司将购买更多国家的外国债券以增加持仓。

在日圆债券的投资方面，住友生命保险计划提升对公司债的投资数额，同时避免投资超长期日本公债，因后者的收益率料维持在偏低水准。