日本个股：住友生命保险计划在2016/17财年提升外国债券持仓

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
路透东京4月22日 - 日本第四大保险公司住友生命保险 一位高管周五表示，公司计划在截至2017年3月的财年中持续增加外国债券的持仓。
住友生命保险运用企画部长松本岩对媒体表示，公司将购买更多国家的外国债券以增加持仓。
至于日本公债，住友生命保险表示将在2016/17财年稍稍降低日圆资产持仓。
在日圆债券的投资方面，住友生命保险计划提升对公司债的投资数额，同时避免投资超长期日本公债，因后者的收益率料维持在偏低水准。
松本岩表示，住友生命保险将把到期日本公债所收回资金大部分再投资于经过对冲的外国债券。
住友生命保险表示，将维持本土和外国股票持仓不变。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。