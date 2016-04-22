路透基点：重庆轨道交通拟筹资150亿元人民币，资助5号线建设--TRLPC

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
路透香港4月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，重庆市轨道交通(集团)有限公司已委托国家开发银行通过联贷筹资150亿元人民币(23亿美元)，为在建的轨道交通5号线提供部分资金支持。
贷款期限预计为25年。
轨道交通5号线一期工程2013年底开工建设，计划2017年先期实现部分路段通车运营。二期工程计划2018年建成通车。
重庆市目前运营有四条轨道交通。该市计划到2050年建成18条轨道交通线路。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。