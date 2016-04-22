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亚洲 | 2016年 4月 22日 星期五 16:38 BJT

路透基点：重庆轨道交通拟筹资150亿元人民币，资助5号线建设--TRLPC

路透香港4月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，重庆市轨道交通(集团)有限公司已委托国家开发银行通过联贷筹资150亿元人民币(23亿美元)，为在建的轨道交通5号线提供部分资金支持。

贷款期限预计为25年。

轨道交通5号线一期工程2013年底开工建设，计划2017年先期实现部分路段通车运营。二期工程计划2018年建成通车。

重庆市目前运营有四条轨道交通。该市计划到2050年建成18条轨道交通线路。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)

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