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亚洲 | 2016年 4月 22日 星期五 16:44 BJT

台湾汇市：台币收贬，日本央行可能扩大负利率令亚币走弱

* 台币兑美元再收贬
    * 日本央行可能扩大负利率使亚币走疲
    * 观望下周美联储和日本央行的利率决策
    * 实质区间先看32.200-32.500

    路透台北4月22日 - 台币兑美元 周五收盘小贬。交易员表示，报导称日本央行
考虑扩大负利率适用范围，日圆走弱，亚币也走贬。目前各方观望气氛偏浓，下周则密切观
察美联储及日本央行的会议结论。
    
    汇银人士表示，外资今日在股市虽仍呈现买超，但已连续二日外商银在汇市的买美元动
作稍大，后续的动态值得观察。此外，今日逢台币走弱，也有部分出口商抛汇，下周更是进
入月底的抛汇高峰，估计将若美元指数走高，可能遭逢一些压力。
    
    〞下午外商买美元，但出口商也不少，价格没有跑很远。〞一位大型商银交易人士说。
    
    日圆兑美元周五触及两周新低，之前有媒体报导称，日本央行或将扩大当前的负利率政
策适用范围。

    彭博周五在其网站上报导称，日本央行正考虑在对金融机构的借贷计划适用负利率。 
 
    
    部分汇银人士认为，下周美联储可能一反近期偏向鸽派的说法，料会有较偏向鹰派的一
番说辞，因FED所看重的就业与通膨率数据并没有太差。而这样的做法，也有助于市场对美
联储今年仍可能升息的讯号，持续保持警戒。 

    汇银人士表示，台币近期已两度升破32.2的关卡但失败，验证了台币升破32.200压力很
大，短期内若是国际消息面的变化不大，则台币料不会脱离先前32.200-32.500的大区间。
    
    不过也有交易人士提到，台股近期震荡向下，波动较剧烈，也要密切注意外资的动向。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在下周二至周三(26-27日)召开政策会议，日本央
行则在下周四(28日)。
    
    台币今日主要交易区间在32.250-32.360，上日在32.258-32.300。他们并预估，下周台
币的区间在32.200-32.500。
             
    台湾股市周五小幅收低0.38%，本周共计下跌164.64点或1.9%。证交所资料显示，外资
及陆资在台股买超36.80亿台币，连两个交易日 买超共计110.41亿台币。    
  
    韩元兑美元 报1,143.1，上日收在1,132.9。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.316/32.336，上日收在3
2.295。 
 
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.330     32.296   32.250-32.360   32.270     5.13    5.87
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.328     32.294   32.280-32.330   32.320     3.46    3.23
 司                                                                      
 
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 美元/台币一个月期         -0.005/0.005          -0.025/-0.005
 美元/台币六个月期         -0.015/0.010          -0.050/-0.015
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价        

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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