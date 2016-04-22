路透基点：青标海运1.14亿美元贷款完成签约--TRLPC

路透香港4月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，青标海运有限公司(Green Compass Marine SA)已通过一笔五年期贷款筹资1.14亿美元。青标海运为台湾上市公司长荣海运旗下在巴拿马注册的子公司。

台湾土地银行为独家牵头行兼簿记行以及额度代理行。这笔贷款在一般银团阶段吸引四家银行参与。

这笔贷款于3月底举行签约，利率较三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码115个基点。如果台北金融业美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过35个基点，将由借款人支付超出的部分。

银行受邀以三个层级参贷：承贷3,000万美元或以上获牵头行头衔，前端费20个基点；承贷2,000万-2,900万美元获经理行头衔，前端费10个基点；承贷1,000万-1,900万美元获一般参贷行头衔，前端费5个基点。这笔贷款由长荣海运提供担保，将在两年宽限期后分七次每半年等额偿还。贷款资金用于营运资本。

借款人上次入市筹资是在2013年1月，完成一笔2亿美元七年期定期贷款。包括A部分1.6亿美元定期贷款，用于购买集装箱，以及B部分4,000万美元定期贷款，用于再融资。贷款利率较三个月期Libor加码130个基点。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)