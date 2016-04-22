更新版 1-台湾货币市场：短率大致持稳，跨月拆款成交量大增

* 跨月拆款成交量大增，因月底料偏宽松 * 央行冲销态度消极，银行消资金压力不轻 * 短票与RP利率稳在低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月22日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。调度人士表示，月底资金偏向宽松 基调大致底定，银行为降低旬底资金滥在帐上风险，跨月拆款供应的水龙头纷纷打开，使得 两周拆款成交量大增。 他们指出，央行近期冲销态度相对消极，纵然今日存单到期量偏小，理应银行将因周转 金不足而调度保守，但询问是否需要拆款的电话也没少。 〞这个月应该比较平，不太会有月底因素。〞一位大型公股银行交易员说。 银行与票券商表示，这两天供应给票券商的跨月拆款利率落在0.310-0.320%，也有少数 以0.330%成交。 针对下周资金情势展望，一银行交易员认为，由于有劳动节假期的影响，在旬底仅剩一 个交易日可供调度的考量下，应该都会在下周将积数调整完毕，届时消化资金的压力可能有 增无减。 由于近期央行冲销力道疲弱，拆出方普遍不寄望月底有例行性的紧缩因素，短率不致因 月底来临而走高。 本地时间17:40 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.330 32.296 台湾加权股价指数<.TWII 8,535.75 8,568.65 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.200% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.260% 0.200-0.250% --一周拆款利率区间 0.200-0.310% 0.200-0.320% --两周拆款利率区间 0.240-0.330% 0.270-0.320% **短票利率没变** 短票部分，票券商指出，周五发票量大，但相较于买票资金的需求，已经不算什么，惟 纵然如此，利率依旧持稳在0.30%不变。 〞钱真的非常多，需求量蛮大的。〞一位票券商交易员说。 针对下周，交易员普遍认为，还是会偏向宽松，月底效应将相对轻微。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保短票利率主要成交在0.30%，少数成交在0 .29%、0.31%。 台湾央行周五发行171亿台币定存单，与今日存单到期金额147亿相较，定存单发行余 额增24亿。 下周央行定存单到期总额1兆746.65亿台币，分别是周一80亿、周二4,784.85亿、周三1 ,975亿、周四2,401.8亿、周五1,505亿台币。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.30 0%，前日也在0.300%；上日区间0.280-0.305%，前日是0.280-0.310%，成交量143.38亿台币 ，前日在115.22亿。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为454亿台币，累积至周日超额准备6,904亿台 币、加计前期1%的超额准备为9,139亿台币。 **RP利差缩窄** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今日资金维持宽松，以到期续作为主。 展望下周，月底还是会有例行性的紧缩效应，不过利率顶多靠向区间高位。 〞要券电话很多啊，连自家人也来要，还说券都不留给自己人。〞一位证券商交易员说 。 在钱多券少状况未改善下，交易员指出，可转债、公司债以及公债间的利差持续缩窄。 以往可转债与公司债利差可达10基点，但目前仅剩5个基点。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.30-0.31%，少数见0.29% 、0.32%；短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.38-0.40%，以上成交利率皆 大致持平上日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率区间持平不变；短天期公债附买回利 率主要在0.23-0.26%；公司债附买回利率主要成交在0.23-0.29%。与银行承做的债券附买回 利率约在0.30-0.31%左右。(完) (审校 黄凯)