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亚洲 | 2016年 4月 22日 星期五 17:04 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元创一个月新高，受两地利率前景影响

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* 澳洲央行/新西兰央行利率前景带动澳元/新西兰元升至1.1266的英个月高点

* 亚洲盘波动区间为1.1198-1.1220，周四高点为1.1236

* 利率期货显示，新西兰央行下周降息机率达53%

* 澳洲央行5月3日料将维持指标利率于2.0%，距离上次降息已有一年

* 纽约盘中将有大量的澳元/新西兰元期权到期，行权价1.2000

* 1.1300/35料有卖压，1.1335为上月触及的六个月高点

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 高琦)

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