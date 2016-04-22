《汇市简讯》澳元/新西兰元创一个月新高，受两地利率前景影响

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
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* 澳洲央行/新西兰央行利率前景带动澳元/新西兰元升至1.1266的英个月高点
* 亚洲盘波动区间为1.1198-1.1220，周四高点为1.1236
* 利率期货显示，新西兰央行下周降息机率达53%
* 澳洲央行5月3日料将维持指标利率于2.0%，距离上次降息已有一年
* 纽约盘中将有大量的澳元/新西兰元期权到期，行权价1.2000
* 1.1300/35料有卖压，1.1335为上月触及的六个月高点
(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 高琦)
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。