中企海外债券：中城建设三年期点心债因负面传闻暴跌，收益率飙升至逾13%

路透香港4月22日 - 中国城市建设（国际）明年6月到期的三年期点心债日前暴跌，收益率飙升至逾13%，因市场上有关于其国内母公司的不利传闻，投资者担心违约风险纷纷抛售。

中国城市建设控股集团（以下称中城建设）2014年通过香港子公司中城建设（国际）发行了25亿元、三年期点心债，采用了集团提供的保持良好契约（Keep well）、不可撤销的跨境人民币备用信贷和股权购买承诺协议以增强债券的信用质量。

该只债券 从周三起，价格从96元大幅下挫，周五报91.5元，收益率飙升至逾13%。而中城建设2016年6月到期的一只在岸债券 收益率仅有3.2%左右。

中城建设官网称，其是住建部所属研究院的全资企业，从事城市基建投资，现集团部分工程类资产已并入香港上市公司中国城建集团股份,其它资产已全部由大型国际产业基金持有。根据中城建设的网站信息，董事长兼CEO为杜美仪。

而联合资信评估公司去年年底的跟踪评级报告仍显示，该公司董事长兼中国城市发展研究院院长为于炼。

香港一位投资经理称，周三起市场传闻这只债母公司的实际控制人联络不上，账户可能已被冻结等，“但没看到有报道，也没人证实消息，怕有违约风险，赶紧抛啊。”

一位香港商业银行债券交易员表示，“我们没投资这只债，听到传闻，但目前只是投资者担心个债可能“违约”造成价格暴跌，相信对点心债市场整体没有什么影响。”

路透在相关网站查阅，城建控股2014年因一起经济纠纷败诉但拒绝支付被北京市一中院强制执行，并由于失信已被列入中国国家失信被执行人名单。

路透通过电话及邮件均未能联系到城建控股。

中城建投目前有10只债券未到期，其中在岸发行的债券为9只，最迟到期的一只为2021年3月到期。

上海嘉竹唐思金融合伙人孟羽斌认为，中国城建面临“违约”传闻，境外点心债收益率飙升致12%以上，在岸即将到期的债券收益率却只有3%左右，显示出在岸投资者与离岸投资者思维不同。前者依然把信用债当做利息债在交易，而离岸投资者更关心基本面的变化。

“在岸与离岸的巨大差异进一步限制了点心债市场的发展。而这种扭曲的两级收益率意味着：要么在岸信用债收益太低，价格有进一步下跌的压力；要么离岸信用债收益过高，值得投资者买入。”他认为。