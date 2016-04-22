金属期市：伦铜扳回跌幅小涨，料录得3月初以来最大周线涨幅

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
“市场上显然有很多过度炒作，基本面也有一些好转。铁矿石到70美元当然是超涨了，修正只是时间早晚的问题。”
大连铁矿石周五大涨近6%，触及2014年9月以来高位，油价在亚洲时段亦上扬，国际原油期货本周涨幅可望创下今年最佳纪录之一。
0844GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 已逆转盘中跌势，上涨0.2%，至每吨5,009美元，接近上日触及的逾四周高位5,065美元。
铜价本周有望录得4.2%涨幅，为3月初以来最大。
新加坡一名交易员称，由于实货铜需求并不强劲，交易员担心铜价涨势将有一波修正。
上海期交所期铜 收高0.6%，至每吨37,970元人民币(5,848美元)。
受油价上涨支撑，沪铝 跳涨4%。但沪镍 下跌1.7%，因本周稍早涨势遭遇获利了结。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 刘秀红/蔡美珍/李婷仪)
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。