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亚洲 | 2016年 4月 22日 星期五 17:36 BJT

金属期市：伦铜扳回跌幅小涨，料录得3月初以来最大周线涨幅

“市场上显然有很多过度炒作，基本面也有一些好转。铁矿石到70美元当然是超涨了，修正只是时间早晚的问题。”

大连铁矿石周五大涨近6%，触及2014年9月以来高位，油价在亚洲时段亦上扬，国际原油期货本周涨幅可望创下今年最佳纪录之一。

0844GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 已逆转盘中跌势，上涨0.2%，至每吨5,009美元，接近上日触及的逾四周高位5,065美元。

铜价本周有望录得4.2%涨幅，为3月初以来最大。

新加坡一名交易员称，由于实货铜需求并不强劲，交易员担心铜价涨势将有一波修正。

上海期交所期铜 收高0.6%，至每吨37,970元人民币(5,848美元)。

受油价上涨支撑，沪铝 跳涨4%。但沪镍 下跌1.7%，因本周稍早涨势遭遇获利了结。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 刘秀红/蔡美珍/李婷仪)

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