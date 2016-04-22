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亚洲 | 2016年 4月 22日 星期五 17:41 BJT

路透基点：青岛机场集团签199亿元人民币贷款，资助新机场--TRLPC

路透香港4月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，青岛机场集团已通过30年期分期偿还的定期贷款筹资199亿元人民币(30.7亿美元)，用于建设一座新机场。

国家开发银行青岛分行为牵头行和额度代理行，而工商银行青岛分行担任共同主办行。

另外还有其它11家银行参贷，分别是青岛银行、青岛农商银行、农业银行青岛分行、交通银行、建设银行、中信银行、光大银行、招商银行、邮政储蓄银行、中银山东分行和进出口银行。

这笔贷款于本月稍早举行签约。

青岛机场集团归青岛市政府所有。

对新机场的投资预估额总计400亿元人民币。新机场规模将大于现有机场，现已动工建设，预计完工后，到2025年，年旅客吞吐量将达到3,500万人次，货物吞吐量50万吨。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)

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