路透基点：青岛机场集团签199亿元人民币贷款，资助新机场--TRLPC

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
路透香港4月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，青岛机场集团已通过30年期分期偿还的定期贷款筹资199亿元人民币(30.7亿美元)，用于建设一座新机场。
国家开发银行青岛分行为牵头行和额度代理行，而工商银行青岛分行担任共同主办行。
另外还有其它11家银行参贷，分别是青岛银行、青岛农商银行、农业银行青岛分行、交通银行、建设银行、中信银行、光大银行、招商银行、邮政储蓄银行、中银山东分行和进出口银行。
这笔贷款于本月稍早举行签约。
青岛机场集团归青岛市政府所有。
对新机场的投资预估额总计400亿元人民币。新机场规模将大于现有机场，现已动工建设，预计完工后，到2025年，年旅客吞吐量将达到3,500万人次，货物吞吐量50万吨。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。