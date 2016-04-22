欧洲汇市：英镑料录得3月4日以来最大周线涨幅，因民调显示留欧派领先

澳洲经济指标总览--1月19日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
油价上涨也助推了英镑涨势，英镑兑美元上涨0.2%至1.4340美元，英镑兑欧元涨0.3%至0.7858英镑。
“一段时间以来政治一直是影响英镑的一个因素，但风险环境也是一大因素，”花旗的策略师Josh O'Byrne说，“过去一天随着股市和大宗商品走势的变化，风险环境的确也在变化。”
美国总统奥巴马周五在访问英国时强烈呼吁英国留在欧盟，称英国的欧盟成员国身份提升了该国在世界的地位，且让欧盟变得更强大、更开放。
英镑贸易加权汇率 本周上涨1.3%。这将是3月初以来的最大周线涨幅，也是今年以来的第二大周线涨幅。(完)
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全部现汇报价 (编译 高琦/汪红英；审校 郑茵/刘秀红)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%