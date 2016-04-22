欧洲汇市：英镑料录得3月4日以来最大周线涨幅，因民调显示留欧派领先

油价上涨也助推了英镑涨势，英镑兑美元上涨0.2%至1.4340美元，英镑兑欧元涨0.3%至0.7858英镑。

“一段时间以来政治一直是影响英镑的一个因素，但风险环境也是一大因素，”花旗的策略师Josh O'Byrne说，“过去一天随着股市和大宗商品走势的变化，风险环境的确也在变化。”

美国总统奥巴马周五在访问英国时强烈呼吁英国留在欧盟，称英国的欧盟成员国身份提升了该国在世界的地位，且让欧盟变得更强大、更开放。

英镑贸易加权汇率 本周上涨1.3%。这将是3月初以来的最大周线涨幅，也是今年以来的第二大周线涨幅。(完)

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