亚洲橡胶：TOCOM期胶收挫1.8%脱离八个半月高位，但仍录得周线涨幅

TOCOM指标9月期胶 <0#2JRU:>收跌3.6日圆或1.8%，报每公斤198.6日圆，回吐了上日的部分涨幅。该合约上日曾触及2015年8月3日以来最高位203.2日圆。

该指标期胶本周累计上涨4.4%。

“隔夜油价和上海期胶下跌，导致期胶开盘即出现卖压，”Fujitomi Co.的分析师Toshitaka Tazawa说。

“但产胶国实物价格走坚支持投资者的乐观看法，抵消了部分跌幅，”他说。

油价周四下挫3%，结束了两连涨走势，此前俄罗斯、沙特、伊朗和利比亚暗示提高产量，且美国库存增加。但油价周五反弹。

上海期交所主力9月橡胶合约 收盘跌375元，至每吨12,930元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶合约 最新报每公斤156.0美分，下跌2.8美分。

TOCOM 4月合约周五到期，到期价为每公斤195日圆。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/汪红英；审校 蔡美珍/张明钧)