亚洲橡胶：TOCOM期胶收挫1.8%脱离八个半月高位，但仍录得周线涨幅

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
TOCOM指标9月期胶 <0#2JRU:>收跌3.6日圆或1.8%，报每公斤198.6日圆，回吐了上日的部分涨幅。该合约上日曾触及2015年8月3日以来最高位203.2日圆。
该指标期胶本周累计上涨4.4%。
“隔夜油价和上海期胶下跌，导致期胶开盘即出现卖压，”Fujitomi Co.的分析师Toshitaka Tazawa说。
“但产胶国实物价格走坚支持投资者的乐观看法，抵消了部分跌幅，”他说。
油价周四下挫3%，结束了两连涨走势，此前俄罗斯、沙特、伊朗和利比亚暗示提高产量，且美国库存增加。但油价周五反弹。
上海期交所主力9月橡胶合约 收盘跌375元，至每吨12,930元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶合约 最新报每公斤156.0美分，下跌2.8美分。
TOCOM 4月合约周五到期，到期价为每公斤195日圆。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/汪红英；审校 蔡美珍/张明钧)
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。