美股业绩：霍尼韦尔第一季获利增加6.3%

路透4月22日 - 美国飞机部件和其他电子设备制造商--霍尼韦尔(Honeywell) 公布季度获利增加6.3%，受惠于自动化和气候控制系统业务表现强劲。

3月31日止的第一季可归属霍尼韦尔的净利增加至11.9亿美元，或每股盈余1.53美元，上年同期为11.2亿美元，或每股盈余1.41美元。