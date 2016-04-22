美股业绩：霍尼韦尔第一季获利增加6.3%

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
路透4月22日 - 美国飞机部件和其他电子设备制造商--霍尼韦尔(Honeywell) 公布季度获利增加6.3%，受惠于自动化和气候控制系统业务表现强劲。
3月31日止的第一季可归属霍尼韦尔的净利增加至11.9亿美元，或每股盈余1.53美元，上年同期为11.2亿美元，或每股盈余1.41美元。
净营收增加3.4%至95.2亿美元。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。