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亚洲 | 2016年 4月 22日 星期五 19:26 BJT

东南亚股市：多数下跌，疲软财报推动泰股领跌

路透4月22日 - 
    “当前的估值高于15倍的预估市盈率，也高于18倍的当前市盈率，显得过高，”凯基泰
国的股票分析师Rakpong Chaisuparakul在报告中称。
    
    新加坡股市 收跌0.7%，上日创五个月最高收位。吉宝企业 下跌5%，在
跌幅居前的个股之列。
    
    印尼股市 收复早先失地上涨0.2%，受PT Telekomunikasi Indonesia 
带动，此前该公司宣布第一季净利润上涨20%。
    
    越南股市 升2.9%。 
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   365.80    -2.37   -0.64   +9.91   332.82
    新加坡                     2940.43   -20.35   -0.69   +2.00  2882.73
    马来西亚                  1717.96    -3.51   -0.20   +1.50  1692.51
    泰国                      1410.81   -13.09   -0.92   +9.53  1288.02
    印尼                      4914.74    11.65   +0.24   +7.00  4593.01
    菲律宾                     7255.39    -2.46   -0.03   +4.36  6952.08
    越南                        592.48    16.75   +2.91   +2.32   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
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    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 孙国玉；审校 王洋/孙茉莉)

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