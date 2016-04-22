东南亚股市：多数下跌，疲软财报推动泰股领跌

路透4月22日 - “当前的估值高于15倍的预估市盈率，也高于18倍的当前市盈率，显得过高，”凯基泰 国的股票分析师Rakpong Chaisuparakul在报告中称。 新加坡股市 收跌0.7%，上日创五个月最高收位。吉宝企业 下跌5%，在 跌幅居前的个股之列。 印尼股市 收复早先失地上涨0.2%，受PT Telekomunikasi Indonesia 带动，此前该公司宣布第一季净利润上涨20%。 越南股市 升2.9%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 365.80 -2.37 -0.64 +9.91 332.82 新加坡 2940.43 -20.35 -0.69 +2.00 2882.73 马来西亚 1717.96 -3.51 -0.20 +1.50 1692.51 泰国 1410.81 -13.09 -0.92 +9.53 1288.02 印尼 4914.74 11.65 +0.24 +7.00 4593.01 菲律宾 7255.39 -2.46 -0.03 +4.36 6952.08 越南 592.48 16.75 +2.91 +2.32 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 孙国玉；审校 王洋/孙茉莉)