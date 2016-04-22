马来西亚期市：棕榈油合约五日来首次下跌，因出口疲弱且豆油价格下滑

路透孟买4月22日 - 马来西亚棕榈油期货周五中止四连涨，出口需求低迷以及豆油价格下滑促使交易商了结获利。

7月棕榈油合约 收低1.68%，报每吨2,689马币。棕榈油合约在过去四个交易日累计上涨3.5%。

成交量为37,903口。

“出口需求不见回升。买家似乎是在等待价格再降一点。”吉隆坡一交易商说道。

交易商称，包括主要买家印度在内的棕榈油进口商迟迟不见动作。

据船货调查机构Societe Generale de Surveillance此前表示，马来西亚4月1-20日棕榈油出口仅增加0.9%至724,169吨，上月同期为717,670吨。

大连商品交易所9月豆油合约 下滑1%，芝加哥期货交易所(CBOT)5月豆油合约 跌0.7%。(完)

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