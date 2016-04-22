马来西亚期市：棕榈油合约五日来首次下跌，因出口疲弱且豆油价格下滑

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
路透孟买4月22日 - 马来西亚棕榈油期货周五中止四连涨，出口需求低迷以及豆油价格下滑促使交易商了结获利。
7月棕榈油合约 收低1.68%，报每吨2,689马币。棕榈油合约在过去四个交易日累计上涨3.5%。
成交量为37,903口。
“出口需求不见回升。买家似乎是在等待价格再降一点。”吉隆坡一交易商说道。
交易商称，包括主要买家印度在内的棕榈油进口商迟迟不见动作。
据船货调查机构Societe Generale de Surveillance此前表示，马来西亚4月1-20日棕榈油出口仅增加0.9%至724,169吨，上月同期为717,670吨。
大连商品交易所9月豆油合约 下滑1%，芝加哥期货交易所(CBOT)5月豆油合约 跌0.7%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。