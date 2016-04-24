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亚洲 | 2016年 4月 24日 星期日 14:51 BJT

修正-国际石油：亚洲燃料油近月合约跨月价差进一步收窄，因预期5月供应紧俏

(更正：标头应为“国际油市”，非“国际石油”)

路透新加坡4月22日 - 亚洲燃料油近月合约跨月价差周五继续收窄，交易商称受整个5月供应紧俏的预期影响。

根据汤森路透石油研究与预测部门周二发布的评估，5月份从西方运抵东亚的燃料油预计仍保持在350万-400万吨之间的低位。远低于今年1-4月的月平均水平487万吨，且为12月以来最低。根据上述评估，敲定5月船货的交易窗口还有不到一周就会关闭。

亚洲380cst燃料油5/6月合约正价差周五收窄0.25美元，为连续第二日收窄，较新加坡报价每吨贴水1美元，周一较新加坡报价每吨贴水3.25美元

新加坡现货市场成交两笔380cst燃料油交易，总规模为4万吨，分别为维多公司买入Coastal的燃料油，以及摩科瑞买入卢克石油(Lukoil)的燃料油。

业内消息人士称，维多公司向Coastal购买了20,000吨船货，每吨较新加坡报价贴水1.50美元，定于5月14-18日装运。摩科瑞向卢克石油购买了20,000吨船货，每吨较5月新加坡平均报价贴水1美元，定于5月12-16日装运。(完)

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