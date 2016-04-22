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市场报道 | 2016年 4月 22日 星期五 21:53 BJT

美国热股：AMD第一季营收优于预估，股价盘初暴涨逾30%

路透4月22日 - 芯片生产商超微半导体(AMD) 的预估暗示该公司本季营收将意外上升，从而终结连续六个季度以来的跌势，这受益于市场对其芯片产品的需求旺盛及一项新授权协议。

超微半导体周五盘初暴涨30.15%，报3.41美元，周四收报2.62美元。(完)

美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR

美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN

Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N

Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N

Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N

美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN

股市新闻 STX-CMN 美股盘中英文报导 STXNEWS/US

欧洲股市报导 .EUCN 日OK本股市报导 .TCN

香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 .SSCN

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英股富时指数 .FTSE 德股DAX指数 .GDAXI

法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (编译 孙茉莉; 审校 母红)

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