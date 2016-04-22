国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹，浮现来自韩国的需求

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
路透新加坡4月22日 - 亚洲石脑油裂解价差周五自五周低点反弹，来到三日高位每吨70.95美元，浮现来自韩国的需求。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入一艘5月下半月交付到丽水的石脑油船货，成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水1美元。
交易员表示，充足的供给仍是一个担忧，使得5月船货的价格处于贴水区间。
定期谈判方面，交易员表示，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)对分离石脑油报出了每吨升水12美元的价格，对戊烷石脑油报出了升水15美元的价格，对两种低级别石脑油分别报出了升水12美元和13美元。
所有的升水都盯住中东离岸报价(FOB)，船期均为2016年7月至2017年6月。
报价未能直接确认，因买卖双方通常不会对当前的协商做评论。
买家需要在4月26日之前决定是否接受上述报价。
汽油裂解价差本周收在六日高位每桶7.61美元，但供给依旧充足。
贸易商在等待需求高峰季的到来，预计会是在5-7月份。
西方和亚洲的汽油库存都处在高位。
截至4月21日的一周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的汽油库存几乎在120万吨，比一年前高出33%。
新加坡现货市场上有四笔交易达成。
联合石化以每桶56.10美元向维多出售一艘船期5月18-22日的95号汽油船货，以每桶52.60美元从兴隆买入一艘船期5月12-16日的92号汽油船货。
道达尔以每桶52.51美元向Phillips 66出售一艘船期5月12-16日的92号汽油船货。
壳牌以每吨408美元向伊藤忠商事出售一艘6月上半月石脑油船货。(完)
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(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
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