国际油市：亚洲指标柴油持坚，因买兴旺盛

路透新加坡4月22日 - 亚洲指标500ppm柴油现货价差周五持于0.05美元升水，上日为三个半月来首次反转至溢价。

交易商称，新加坡现货市场涌现柴油需求，加之来自越南和巴基斯坦的强烈买兴，推动市场人气，尽管预期中国出口仍持于高点。

越南主要进口商Petrolimex要寻购总计70,000吨含硫量0.05%的5月上半月柴油，于4月25日截标。

该公司近期已经买进70,000吨5月上半月船货。

此外，巴基斯坦也要购买360,000吨含硫量0.5%的5月柴油。

交易商重申，市场目前并不缺供给，因中国3月出口量创下125万吨的新高。

新加坡现货市场成交了三笔。

永顺油品买入100,000桶5月7-11日船期航煤，卖家为维多，双方成交价格为每桶贴水0.1美元，另外，还自壳牌手中买入100,000桶5月10-14日船货，价格亦为每桶贴水0.1美元。

此外，永顺油品还卖出150,000桶500ppm柴油，船期为5月12-16日，买家为维多。(完)

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