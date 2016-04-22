国际油市：亚洲指标柴油持坚，因买兴旺盛

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
路透新加坡4月22日 - 亚洲指标500ppm柴油现货价差周五持于0.05美元升水，上日为三个半月来首次反转至溢价。
交易商称，新加坡现货市场涌现柴油需求，加之来自越南和巴基斯坦的强烈买兴，推动市场人气，尽管预期中国出口仍持于高点。
越南主要进口商Petrolimex要寻购总计70,000吨含硫量0.05%的5月上半月柴油，于4月25日截标。
该公司近期已经买进70,000吨5月上半月船货。
此外，巴基斯坦也要购买360,000吨含硫量0.5%的5月柴油。
交易商重申，市场目前并不缺供给，因中国3月出口量创下125万吨的新高。
新加坡现货市场成交了三笔。
永顺油品买入100,000桶5月7-11日船期航煤，卖家为维多，双方成交价格为每桶贴水0.1美元，另外，还自壳牌手中买入100,000桶5月10-14日船货，价格亦为每桶贴水0.1美元。
此外，永顺油品还卖出150,000桶500ppm柴油，船期为5月12-16日，买家为维多。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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