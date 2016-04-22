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货币新闻 | 2016年 4月 22日 星期五 20:58 BJT

美股业绩：卡特彼勒第一季获利下降，因设备销售疲弱

路透4月22日 - 卡特彼勒 周五公布季度净利下降，因全球采矿和建筑业活动放缓损及公司机械销售。

卡特彼勒公布第一季净利为4.94亿美元，合每股盈余0.67美元，低于上年同期修正后的17亿美元以及2.07美元。分析师原预期每股盈余为0.68美元。

包括重组成本，卡特彼勒每股盈余0.46美元，上年同期为每股盈余2.03美元。营收降至94.6亿美元，低于上年同期的127亿美元。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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