美股业绩：卡特彼勒第一季获利下降，因设备销售疲弱

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
路透4月22日 - 卡特彼勒 周五公布季度净利下降，因全球采矿和建筑业活动放缓损及公司机械销售。
卡特彼勒公布第一季净利为4.94亿美元，合每股盈余0.67美元，低于上年同期修正后的17亿美元以及2.07美元。分析师原预期每股盈余为0.68美元。
包括重组成本，卡特彼勒每股盈余0.46美元，上年同期为每股盈余2.03美元。营收降至94.6亿美元，低于上年同期的127亿美元。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。