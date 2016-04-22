全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型和较小型船舶运费上升

路透4月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五上涨，因海岬型船舶需求增强，以及较小型船舶运费全面走高。

整体乾散货运价指数 涨18点，或约3%，报688点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 劲升81点，或约8%，报1,085点，日均获利上涨577美元，报8,216美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

铁矿石可望录得历来最大周度升幅，此前价格大幅攀升，曾触及2015年6月来最高水准，因中国钢铁价格上涨，振提铁矿石需求。

铁矿石海运占较大型海岬型船航运量的约三分之一，经纪表示，铁矿石价格变动仍然是影响乾散货运输的一个主要因素。

超灵便型船运价指数 上涨7点，至558点。波罗的海灵便型船运价指数 升6点，报354点。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌7点，报736点。日均获利降53美元，报5,868美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)