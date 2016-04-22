全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型和较小型船舶运费上升

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
路透4月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五上涨，因海岬型船舶需求增强，以及较小型船舶运费全面走高。
整体乾散货运价指数 涨18点，或约3%，报688点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 劲升81点，或约8%，报1,085点，日均获利上涨577美元，报8,216美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
铁矿石可望录得历来最大周度升幅，此前价格大幅攀升，曾触及2015年6月来最高水准，因中国钢铁价格上涨，振提铁矿石需求。
铁矿石海运占较大型海岬型船航运量的约三分之一，经纪表示，铁矿石价格变动仍然是影响乾散货运输的一个主要因素。
超灵便型船运价指数 上涨7点，至558点。波罗的海灵便型船运价指数 升6点，报354点。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌7点，报736点。日均获利降53美元，报5,868美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。