欧洲汇市：英镑兑欧元触及一个月高位，因英国留欧支持率上升

路透伦敦4月22日 - 英镑兑欧元周五上涨逾1%，至一个月高位，得益于一系列调查显示6月公投英国留欧阵营支持率上升，并且美国总统奥巴马也大力呼吁英国留在欧盟。

英镑兑美元 上涨0.8%，至1.4453美元，兑欧元 上升1%，至四周高位0.7795英镑。

英镑兑欧元可望录得3月初来表现最好的一周。

根据Betfair博彩网站，押注英国退欧的机率降至32%，本周稍早为37%。

博彩公司Ladbrokes的调查也显示更多人转向押注英国“留欧”。

美国总统奥巴马周五在访问英国时强烈呼吁英国留在欧盟，称英国的欧盟成员国身份提升了该国在世界的地位，且让欧盟变得更强大、更开放。

交易商表示，尽管奥巴马对英国留欧作出呼吁没有明显推动英镑汇率，但它突显近几周全球和财经领袖支持英国留欧。

疲弱的英国零售销售数据一度令英镑在周四承压，再次表明由于企业和消费者为6月公投作准备，经济活动放缓。