芝加哥期市：CBOT大豆期货因获利了结下跌，本周劲升约3%

路透芝加哥4月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 周五大跌，因大豆市场连涨三周后出现获利了结和农户卖出。之前5月合约升至10.34-3/4美元，为近月合约八个月来最高水准。

CME Group表示，将在周五收盘后上调CBOT大豆和豆粕期货的保证金。这可能促使一些结清头寸。

CBOT近月5月大豆 周五收跌31-3/4美分，报每蒲式耳9.87美元。

不过，近月大豆合约本周上涨31美分或3.2%。近月大豆在过去八周中有七周上升，阿根廷降雨量过多和巴西雷亚尔近期坚挺使巴西大豆在出口市场的吸引力下降，提振CBOT近月大豆上涨。

预期阿根廷下周天气改善，对周五CBOT大豆市场带来压力。阿根廷强降雨已损坏作物。

阿根廷农业部和布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四均下调大豆作物产量预估。布宜诺斯艾利斯谷物交易所将大豆产量预估从6,000万吨下调至5,600万吨。阿根廷农业部将大豆产量预估从6,090万吨下调至5,760万吨。

CBOT豆粕期货<0#SM:>周五下挫逾4%，近月合约 从本周触及的八个月高位回落。

CBOT豆油期货<0#BO:>小幅收低，但相对于豆粕表现较好，因出脱豆粕/豆油套利交易。

周五是CBOT-5月期权最后的交易日。

5月豆粕合约 收跌13.5美元，报每短吨311.7美元。5月豆油合约 跌0.22美分，报33.99美分。

今日CBOT大豆预估成交量为511,150口，豆粕为202,429口，豆油为258,384口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)