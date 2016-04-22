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市场报道 | 2016年 4月 23日 星期六 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦重挫6%创三年最大日跌幅，因技术性卖出和获利了结

路透芝加哥4月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周五劲跌近6%，交易商表示，在近月5月合约升至五个半月高位后出现技术性卖出和获利了结。

CBOT大豆和玉米期货下跌，也对小麦市场带来压力。

CBOT-5月小麦合约 收跌28-3/4美分，或5.8%，报每蒲式耳4.67美元，此为2013年3月以来近月合约 最大单日跌幅。

尽管小麦市场本周因回补空头而上涨，但全球小麦基本面仍然偏空，美国农业部预计2015/16年美国小麦结转库存规模将创历来最大。

小麦期货周线小幅上升。CBOT-5月小麦期货本周上扬7-1/4美分，或1.6%

今日CBOT小麦期货预估成交量为255,937口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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