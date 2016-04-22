美国股市：道琼工业指数收高0.12%，Nasdaq指数收低0.8%

路透纽约4月22日 - 美国股市周五基本持平，微软和Alphabet季报令人失望，拖累科技股下跌，抵销油价上扬提振能源股走坚带来的支持。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升21.23点，或0.12%，至18,003.75点；标准普尔500指数 收高0.1点，至2,091.58点；Nasdaq指数 收跌39.66点，或0.8%，至4,906.23点。

本周，道指上涨0.6%，标准普尔500指数上升0.5%，Nasdaq指数下跌0.6%。(完)