重温稿-美国股市：基本收平，Alphabet和微软下跌抵销能源股上涨

欧洲汇市：英镑回落，上日录得1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，上日曾创1998年来最大单日涨幅，当时英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)就退欧计划公开表态。
* 标普科技类股今日表现为2月来最差
* Alphabet创2012年来最大单日跌幅，和微软一起向股指施压
* 原油连涨第三周，因市场人气改善
* 道指上涨0.12%，标普500指数收平盘，Nasdaq指数下滑0.8%
路透4月22日 - 美国股市周五基本持平，微软和Alphabet季报令人失望，拖累科技股下跌，抵销油价上扬提振能源股走坚带来的支撑。
标普科技类股 大跌1.9%，为2月初来最大单日跌幅，Facebook 挫跌2.5%，英特尔 跌1.03%。
微软 惨跌7.17%，对标普500指数带来最大的拖累，谷歌母公司Alphabet 劲跌5.41%，因这两家公司盈利和营收都低于预期。Alphabet今日表现是2012年来最差。
美元下滑和油价反弹，扶助标普500指数从今年稍早被大举抛售中反弹，目前的水准距离去年5月触及的纪录高位仅低约2%。
根据汤森路透I/B/E/S，预期标普500指数成份股企业季度盈利平均下降7.1%。未来几周上市公司还将陆续公布业绩。
根据汤森路透I/B/E/S，到目前为止已经公布业绩的标普500指数成份股企业中，77%的获利超过预期，高于历史均值为63%。
油价上涨，本周实现连续第三周上扬，因市场人气变得更乐观，有迹象显示全球供应持续过剩状况可能得到缓解。
过去几个月原油和美国股市走势一致，一些投资者预计下周美股将进一步上涨。
“企业季报和油价目前推高股市，”Brinker Capital的Wealth Advisory的董事总经理Thomas Wilson表示。
“如果公司业绩好于市场给予的很低门槛的预期，加上油价持续上涨，应该等于股市下周将出现上行趋势。”
道琼工业指数 收升21.23点，或0.12%，至18,003.75点；标准普尔500指数 收高0.1点，至2,091.58点。
Nasdaq指数 收跌39.66点，或0.8%，至4,906.23点，表明科技股遭抛售。
标普10大类股中有八大类股上涨，能源股 涨1.33%。
本周，道指上涨0.6%，标准普尔500指数上升0.5%，Nasdaq指数下跌0.6%。
打击周五市场人气的还有星巴克 急挫4.88%，此前公司称销售低于预期；Visa 下跌2.08%，此前公司下调全年营收预估。
纽约证交所涨跌股分别为2,127家和875家。Nasdaq市场涨跌股分别为1,758和1,049家。
有11只标普500指数成份股触及52周新高，两只成份股触及新低；有44只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，21只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所今日共计成交约71亿股，高于过去20个交易日68亿股的日成交均值。(完)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，上日曾创1998年来最大单日涨幅，当时英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)就退欧计划公开表态。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0690 1.0712 -0.21 +1.68 1.0513 美元/日圆 113.22 112.62 +0.53 -3.12 116.87 欧元/日圆 121.04 120.58 +0.38 -1.71 123.14 美元/瑞郎 1.0016 1.0009 +0.07 -1.59 1.0178 英镑/美元 1.2321 1.2413 -0.74 -0.12 1.2336 美元/加元 1.3069 1.3041 +0.21 -2.69 1.3430 美元/离岸人民币 6.8182 6.8003 +0.26 -2.21 6.9726 澳元/美元
* 人民币收升近400点，盘中升破6.83元关口 * 中间价大涨超460点至逾两个月新高 * 监管层或对中间价启动过滤机制 * 人民币流动性紧张引发自营结汇止损 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期 周三继续大幅收升，盘中升破6 .83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价 启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张， 资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营 盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。 他们并表示，由于日内汇价波动幅度较大，市场交投偏谨慎，成交缩量近四成。市场继 续消化美国候任总统特朗普对强势美元的表态，但美联储年内料仍有加息操作，因此判断美 元指数就此见顶仍为时尚早；当然由于中美贸易战可能性上升，人民币面临来自外部的不确 定影响愈发明显。 “之前在离岸市场发生的，现在又在境内市场上演了一遍。”一中资行交易员称，“ON （隔夜）、TN（一日）升得太高了，大