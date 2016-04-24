重温稿-美国债市：公债收益率触及三周高位，静待美联储下周会议

* 下周将公布消费者信心和GDP数据 * 投资者将在联储会议上寻找升息线索 * 美联储将在4月保持利率不变，但可能在6月再度升息-路透调查 路透纽约4月22日 - 美国公债收益率周五攀升至三周高位，因投资者 为美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周会议作准备，他们预计联储会在 会议上暗示6月升息的可能性。 美国公债收益率自年初以来节节回落，因担忧美国成长放缓，以及油 市和股市震荡不断加剧，促使投资者降低美联储在短期内再度升息的预期 。 不过，本月油价和股市反弹，以及经济前景改善，促使部分投资者重 新检讨对联储升息时机的预期。 “在我看来，联储在6月升息的可能性越来越大，”富国基金管理的 首席固定首席策略师Jim Kochan表示。 “只要新闻稿中有一句暗示，升息这一政策问题在6月会议上是一个 开放性问题，这就为近期公债收益率反弹提供了依据，”Kochan表示。 指标10年期公债价格 下跌5/32，收益率报1.89%，高于周 四的1.87%。 自4月初以来，10年期公债收益率一直陷于1.69-1.81%的狭窄区间内 ，直至周三下午向上突破该区间。 由于公债收益率目前仍远低于年初水平，部分投资者认为，公债市场 遭抛售的风险可能大于进一步上扬的风险。 “本周初，公债市场处于一个极点，投资者关注风险/回报平衡，”J efferies的货币市场分析师Thomas Simons表示。 “市场对美联储今年升息几次，甚至是否会升息的看法非常悲观，” 他说。 不过，上述观点与很多分析师的预期相左。一项路透调查显示，超过 80位分析师预计，美联储将在下周会议上按兵不动，但会在6月会议上升 息，并在年底前再升息一次。 经济数据也将是下周的焦点之一，其中包括周二公布的消费者信心数 据和周四公布的首季国内生产总值(GDP)数据。 -----------------------1900 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-03/32 (-01/32) 0.822 五年期公债 99-16/32 (-03/32) 1.357 10年期公债 97-21/32 (-05/32) 1.888 30年期公债 95-28/32 (-08/32) 2.703(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 李军)