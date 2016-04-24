版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 07:00 BJT

重温稿-美国债市：公债收益率触及三周高位，静待美联储下周会议

* 下周将公布消费者信心和GDP数据
    * 投资者将在联储会议上寻找升息线索
    * 美联储将在4月保持利率不变，但可能在6月再度升息-路透调查

    路透纽约4月22日 - 美国公债收益率周五攀升至三周高位，因投资者
为美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周会议作准备，他们预计联储会在
会议上暗示6月升息的可能性。
    
    美国公债收益率自年初以来节节回落，因担忧美国成长放缓，以及油
市和股市震荡不断加剧，促使投资者降低美联储在短期内再度升息的预期
。
    
    不过，本月油价和股市反弹，以及经济前景改善，促使部分投资者重
新检讨对联储升息时机的预期。
    
    “在我看来，联储在6月升息的可能性越来越大，”富国基金管理的
首席固定首席策略师Jim Kochan表示。
    
    “只要新闻稿中有一句暗示，升息这一政策问题在6月会议上是一个
开放性问题，这就为近期公债收益率反弹提供了依据，”Kochan表示。
    
    指标10年期公债价格 下跌5/32，收益率报1.89%，高于周
四的1.87%。
    
    自4月初以来，10年期公债收益率一直陷于1.69-1.81%的狭窄区间内
，直至周三下午向上突破该区间。 
    
    由于公债收益率目前仍远低于年初水平，部分投资者认为，公债市场
遭抛售的风险可能大于进一步上扬的风险。
    
    “本周初，公债市场处于一个极点，投资者关注风险/回报平衡，”J
efferies的货币市场分析师Thomas Simons表示。
    
    “市场对美联储今年升息几次，甚至是否会升息的看法非常悲观，”
他说。
    
    不过，上述观点与很多分析师的预期相左。一项路透调查显示，超过
80位分析师预计，美联储将在下周会议上按兵不动，但会在6月会议上升
息，并在年底前再升息一次。
  
    经济数据也将是下周的焦点之一，其中包括周二公布的消费者信心数
据和周四公布的首季国内生产总值(GDP)数据。
    
       -----------------------1900 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      100-03/32  (-01/32)     0.822
    五年期公债      99-16/32   (-03/32)     1.357
    10年期公债     97-21/32   (-05/32)     1.888
    30年期公债     95-28/32   (-08/32)     2.703(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 母红; 审校 李军)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐