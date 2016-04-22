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市场报道 | 2016年 4月 23日 星期六 05:27 BJT

加拿大股市：受金矿股下滑拖累微幅收低，但本周周线上涨1.7%

路透多伦多4月22日 - 加拿大主要股指周五小幅收低，略为缩小本周周线升幅，因金矿股下跌，但油价走坚支撑能源类股上涨。

加拿大主要股指本周上涨1.7%，且较1月触及的近三年半低位反弹20%。

该指数周三触及近六个月高位13,971.83点，略低于14,000点心理关口。

“还要看多伦多证交所S&P/TSX综合指数有没有动能可升穿14,000点大关，”Global Securities策略师和副总裁Elvis Picardo表示。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌7.22点，或0.05%，报13,873.98点。10大类股中有七种收低。

材料股下挫1.8%，消费类股，科技股和电信股全数下跌。

能源股上扬1.4%。油价周五上涨，本周实现连续第三周上扬，因有迹象显示全球供应持续过剩状况可能得到缓解，市场人气变得更乐观。

加拿大统计局公布，加拿大2月零售销售出人意料地小幅增长0.4%。 该报告令加拿大经济前景更亮丽，第一季经济将可能强劲增长。(完)

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