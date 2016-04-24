版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 24日 星期日 15:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月22日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          79.89    -0.89    -1.10   2154635
    京东                28.30    -0.49    -1.70   7841393
    新浪              51.00    -0.14    -0.27    703831
    搜狐              47.71    +0.33    +0.70    370036
    网易             133.07    -3.07    -2.26    986188
    百度             190.76    -1.98    -1.03   2015838
    
    台湾
    台湾积体电路       25.07    -0.09    -0.36   2086721
    联电                1.99    +0.02    +1.02    164485
    日月光              5.35    -0.13    -2.37    661330
    矽品精密           7.61    -0.01    -0.13    519043
    和信超媒体         2.77    -0.00    -0.00      2760
    友达                3.05    +0.01    +0.33     45134
    中华电信           34.35    +0.10    +0.29     74464
    台湾国际航电      42.71    +0.47    +1.11   1062448
    
    香港
    中国移动           58.55    +0.25    +0.43    203837
    中国联通           12.07    +0.05    +0.42    135052
    中国电信           50.61    -1.34    -2.58     11679
    中芯国际            4.30    +0.00    +0.00      1270
    电讯盈科         6.64    +0.00    -0.05       825
    (完)
    
      美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    东南亚股市报导           英股富时指数                

 (整理 戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐