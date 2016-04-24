主要国家及地区金融市场假期代码一览表****

更新版 1-中国汇市：人民币续大幅收升成交缩量，境内钱紧大量自营盘结汇止损

* 人民币收升近400点，盘中升破6.83元关口 * 中间价大涨超460点至逾两个月新高 * 监管层或对中间价启动过滤机制 * 人民币流动性紧张引发自营结汇止损 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期 周三继续大幅收升，盘中升破6 .83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价 启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张， 资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营 盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。 他们并表示，由于日内汇价波动幅度较大，市场交投偏谨慎，成交缩量近四成。市场继 续消化美国候任总统特朗普对强势美元的表态，但美联储年内料仍有加息操作，因此判断美 元指数就此见顶仍为时尚早；当然由于中美贸易战可能性上升，人民币面临来自外部的不确 定影响愈发明显。 “之前在离岸市场发生的，现在又在境内市场上演了一遍。”一中资行交易员称，“ON （隔夜）、TN（一日）升得太高了，大