全球贸易：美国总统称若英国退欧，英美之间达成贸易协议或需10年

《汇市简讯》欧元/美元在1.07上方受阻，亚洲时段在1.0715-1.0689

0438GMT * 欧元/美元在隔夜升至1.0719后遇到压力，亚洲时段在1.0715-1.0689 * 美国公债收益率仍低迷，但投资者不是全然相信特朗普关于美元的言论 * 欧元/美元回落到1.0707(1.1300-1.0340跌势的38.2%回档位)下方，纽约收盘在此之上 * 后市仍然取决于美国公债收益率，观望是否有更多特朗普交易被解除 * 在1.0700上方走势沉重，下方有买盘，在1.0650买兴浓厚 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)