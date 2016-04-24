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债券 | 2016年 4月 24日 星期日 15:54 BJT

全球贸易：美国总统称若英国退欧，英美之间达成贸易协议或需10年

路透伦敦4月24日 - 美国总统奥巴马周日对英国广播公司(BBC)称，如果英国公投决定离开欧盟，英美之间或需耗费五至十年来协商贸易协议。

奥巴马过去三天到访伦敦，呼吁英国人留在欧盟。

“可能要在五年后、10年后，我们才能真正取得进展，”奥巴马对BBC称。此前他警告，如果英国离开欧盟，在与美国达成新的贸易协议方面可能会“落在队尾”。

奥巴马的访问以及插手有关欧盟成员国地位的做法，激怒了退欧阵营，他们此前反覆声称英国离开欧盟的话，能很容易进行协议协商，并且获得更好的条件。

奥巴马还称，英国如果协商新的贸易协议，不会获得优于欧盟的待遇。

“英国与美国的协商不会比欧盟快，”奥巴马称。“欧洲市场是我们最大的贸易伙伴，我们不会放弃与之进行贸易协议协商方面的努力。”(完)

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