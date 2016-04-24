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市场报道 | 2016年 4月 25日 星期一 06:18 BJT

CFTC报告：COMEX期金4月19日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年4月19日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报
告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约503,331口)
    291,143   74,306   44,240  117,743  357,864  453,126  476,410   50,205  26,921
    
    较4月12日变动(未平仓合约：减少1,192)口)
    
      4,802    1,772   -2,729   -4,438    3,896   -2,365    2,939    1,173  -4,131
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       57.8     14.8      8.8     23.4     71.1     90.0     94.7     10.0     5.3
    
    各类交易商数量(总计为353家)
        183       92       79       41       61      259      199
    (完)
    
  
 (整理 戴素萍 审校　郑茵)

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