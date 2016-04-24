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市场报道 | 2016年 4月 25日 星期一 06:24 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货4月19日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至4月19日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000
磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约193,438口
     70,187   49,953   19,201   90,501  113,336  179,889  182,490   13,549  10,948
    
    较4月12日变动(未平仓合约：减少18,446)口)
    
      1,903  -22,562   -7,347  -12,105   14,950  -17,549  -14,959     -897  -3,487
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       36.3     25.8      9.9     46.8     58.6     93.0     94.3      7.0     5.7
    
    各类交易商数量(总计为276家)
        105       88       69       54       62      198      184
    (完)
    
  
 (整理 戴素萍 审校 郑茵)

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