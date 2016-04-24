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市场报道 | 2016年 4月 25日 星期一 06:23 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货4月19日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至4月19日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告
，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(1,714,186口)
    540,048  205,873  521,472  564,810  890,588  1626330  1617933   87,856  96,253 
    
    较4月12日变动(未平仓合约：减少89,324口)
    
      9,792  -35,222  -48,094  -45,560      984  -83,862  -82,332   -5,462  -6,992
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       31.5     12.0     30.4     32.9     52.0     94.9     94.4      5.1     5.6
    
    各类交易商数量(总计为405家)
        133      126      174       94      116      324      341
    (完)   
    
  
 (整理 戴素萍 审校 郑茵)

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