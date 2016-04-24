CFTC报告：NYMEX原油期货4月19日持仓报告(表)

欧洲汇市：英镑回落，上日录得1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，上日曾创1998年来最大单日涨幅，当时英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)就退欧计划公开表态。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至4月19日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告 ，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,714,186口) 540,048 205,873 521,472 564,810 890,588 1626330 1617933 87,856 96,253 较4月12日变动(未平仓合约：减少89,324口) 9,792 -35,222 -48,094 -45,560 984 -83,862 -82,332 -5,462 -6,992 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 31.5 12.0 30.4 32.9 52.0 94.9 94.4 5.1 5.6 各类交易商数量(总计为405家) 133 126 174 94 116 324 341 (完) (整理 戴素萍 审校 郑茵)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，上日曾创1998年来最大单日涨幅，当时英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)就退欧计划公开表态。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0690 1.0712 -0.21 +1.68 1.0513 美元/日圆 113.22 112.62 +0.53 -3.12 116.87 欧元/日圆 121.04 120.58 +0.38 -1.71 123.14 美元/瑞郎 1.0016 1.0009 +0.07 -1.59 1.0178 英镑/美元 1.2321 1.2413 -0.74 -0.12 1.2336 美元/加元 1.3069 1.3041 +0.21 -2.69 1.3430 美元/离岸人民币 6.8182 6.8003 +0.26 -2.21 6.9726 澳元/美元
* 人民币收升近400点，盘中升破6.83元关口 * 中间价大涨超460点至逾两个月新高 * 监管层或对中间价启动过滤机制 * 人民币流动性紧张引发自营结汇止损 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期 周三继续大幅收升，盘中升破6 .83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价 启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张， 资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营 盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。 他们并表示，由于日内汇价波动幅度较大，市场交投偏谨慎，成交缩量近四成。市场继 续消化美国候任总统特朗普对强势美元的表态，但美联储年内料仍有加息操作，因此判断美 元指数就此见顶仍为时尚早；当然由于中美贸易战可能性上升，人民币面临来自外部的不确 定影响愈发明显。 “之前在离岸市场发生的，现在又在境内市场上演了一遍。”一中资行交易员称，“ON （隔夜）、TN（一日）升得太高了，大