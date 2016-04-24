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市场报道 | 2016年 4月 25日 星期一 06:16 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货4月19日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截4月19日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5
,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约: 448,610口
    108,136  190,167   98,755  197,988  122,557  404,879  411,479   43,731  37,131
    
    较4月12日变动(未平仓合约：减少27,466口)
    
     -5,923  -29,577   -9,649  -10,444   14,904  -26,016  -24,322   -1,450  -3,144
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       24.1     42.4     22.0     44.1     27.3     90.3     91.7      9.7     8.3
    
    各类交易商数量(总计为390家)
        128      119      129      100      102      298      298
    (完)
    
  
 (整理 戴素萍 审校 郑茵)

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