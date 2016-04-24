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市场报道 | 2016年 4月 25日 星期一 06:16 BJT

CFTC报告：COMEX期铜4月19日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至4月19日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合
约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约: 201,891口)
     66,318   90,834   32,124   86,690   61,270  185,132  184,228   16,759  17,663
    
    较4月12日变动(未平仓合约：增加655口)
    
     -2,161       34   -1,253    2,683    1,516     -731      297    1,386     358
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       32.8     45.0     15.9     42.9     30.3     91.7     91.3      8.3     8.7
    
    各类交易商数量(总计为269家)
         97      102       68       50       38      178      190
    (完)
    
  
 (整理 戴素萍 审校 郑茵)

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