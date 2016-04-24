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市场报道 | 2016年 4月 25日 星期一 06:15 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货4月19日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至4月19日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，
每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约: 1,439,932口
    353,201  288,238  244,413  697,613  720,479  1295227  1253130  144,705 186,802
    
    较4月12日变动(未平仓合约：减少24,548)口)
    
      9,088 -111,329    1,529  -23,742   81,733  -13,125  -28,067  -11,423   3,519
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       24.5     20.0     17.0     48.4     50.0     90.0     87.0     10.0    13.0
    
    各类交易商数量(总计为729家)
        176      158      185      267      300      552      559
    (完)
    
  
 (整理 戴素萍 审校 郑茵)

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