金砖国家：4月22日股汇市收盘纵览

路透4月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月22日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.99%，报845.21点。
中国股市：沪综指缩量小幅收升，短线风险释放但观望氛围仍浓厚
中国汇市：人民币创逾三周收盘低点，区间波动预期压低短端期权波动率
香港股市：收盘下跌，追随美股跌势
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.35%，报52,907.878点，上日巴西市场因假期休市而整体拉美市场下滑，巴西市场恢复交易后出现补跌行情。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 走弱，因央行维持在期货市场向当地投资者买入美元的政策。雷亚尔兑美元收报3.5697/03，上日收报3.5285/05。
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南非股市：收低，为连续第二天下跌，指标Top-40指数 收盘下跌0.73%，报46,505.48点；大盘综合指数 收盘下跌0.75%，报52,925.75点。
南非汇市：兰特急挫，因投资者锁定获利
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印度股市：在上日创下今年最高水准后小跌，因投资者对近期升势进行获利了结，但大盘本周仍上涨近1%，受海外资金流动强劲所支撑。BSE指数 收盘下跌0.16%，报25,838.14点，周线上涨0.6%，周四时创下12月2日以来最高水准；NSE指数 收盘下跌0.16%，报7,899.3点，周线上涨0.8%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.485/66.495，上日收报66.39/66.40。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.46%，报931.46点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.57%，报499.05点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.58%，报66.455；卢布兑欧元 升值0.86%，报74.726。(完)
(编译 戴素萍 审校 郑茵)