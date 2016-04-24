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亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 06:28 BJT

****澳新经济指标预测--4月25日-5月2日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值      前值    
    
    4月25日当周
    
    4月25日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    4月26日(二)
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                   3月         --        39.1
               出口(亿新西兰元)                               --        42.5
               贸易收支(亿新西兰元)                           --    顺差3.39
               年度贸易收支(亿新西兰元)   截至3月的一年       --    逆差33.2
    
    4月27日(三)
    0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)         第一季      +0.3%     +0.4%
                            (较上年同期)                     +1.8%     +1.7%
               央行CPI加权中值(较前季)                       +0.5%     +0.5%
                              (较上年同期)                   +1.8%     +1.9%
               央行CPI截尾均值(较前季)                       +0.5%     +0.6%
                              (较上年同期)                   +2.0%     +2.1%
    2100 新西兰央行利率决定                        --         --       2.25%
    
    4月28日(四)
    0130 澳洲出口物价                            第一季       --       -5.4%
             进口物价                                         --       -0.3%
    2245 新西兰建筑许可                            3月        --      +10.8%
    
    4月29日(五)
    0100 新西兰NBNZ企业展望指数                    4月        --        3.2%
                   企业自身活动指数                           --       29.4% 
    0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)         第一季       --       +0.3%
                            (较上年同期)                      --       +1.9%
    0130 澳洲民间部门信贷                          3月        --       +0.6%
             房屋信贷                                         --       +0.5% 
    
    5月2日当周
    
    5月1-2日
    2330 澳洲AIG制造业指数                         4月        --        58.1
    
    5月2日(一)
    0200 澳洲MI通胀指标(较前月)                    4月         --       持平
    0200 澳洲HIA新屋销售(较前月)                   5月          --     -5.3%
    (完)  
    
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 戴素萍 审校 郑茵)

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