欧洲经济指标预测--4月25日-5月2日****

欧洲汇市：英镑回落，上日录得1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，上日曾创1998年来最大单日涨幅，当时英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)就退欧计划公开表态。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月25日当周 4月25日(一) 0800 德国Ifo企业景气判断指数 4月 107.0 106.7 现况指数 113.8 113.8 预期指数 100.8 100.0 1000 英国CBI总工业订单差值 4月 负15 负14 4月26日(二) 0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 3月初值 -- 顺差26.2 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 3月 -- 45.892 4月27日(三) 0600 瑞士瑞银消费指标 3月 -- 1.53 0600 德国GfK消费者信心指标 5月 9.4 9.4 0600 德国进口物价(较前月) 3月 +0.3% -0.6% (较上年同期) -6.3% -5.7% 0645 法国消费者信心指数 4月 95 94 0800 欧元区M3货供额(年增率) 3月 +5.0% +5.0% 0800 意大利企业信心指数 4月 -- 102.2 消费者信心指数 -- 115.0 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.4% +0.6% (较上年同期) +2.0% +2.1% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 4月 11 7 4月28日(四) 0600 英国Nationwide房屋价格(较前月) 4月 +0.5% +0.8% (较上年同期) +5.0% +5.7% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 0 0 未经季节调整失业人数(万人) 277.2 284.5 经季节调整失业率 6.2% 6.2% 经季节调整失业人数(万人) -- 272.8 0800 意大利薪资通胀(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.8% 0900 欧元区企业景气指数 4月 0.14 0.11 经济景气指数 103.5 103.0 工业景气指数 负4.0 负4.2 服务业景气指数 10.0 9.6 消费者信心指数 负9.3 负9.7 消费者通胀预期指数 -- 2.1 生产者通胀预期指数 -- 负4.4 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 -0.2% +0.8% (较上年同期) +0.1% +0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% +0.8% (较上年同期) 持平 +0.1% 2305 英国GfK消费者信心指数 4月 负1 0 4月29日(五) 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.3% +0.3% 0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 +0.4% -0.4% (较上年同期) +2.0% +5.4% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 4月初值 持平 -0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- -0.5% 0700 瑞士KOF领先指标 4月 102.9 102.5 0800 意大利失业率 3月 -- 11.7% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 3月 -- 增加12.87 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加36.48 抵押贷款批准件数(件) 72,800 73,871 M4货供额(较前月) -- +0.9% 0900 意大利CPI(较前月) 4月初值 -- +0.2% (较上年同期) -- -0.2% HICP(较前月) +0.6% +2.1% (较上年同期) -0.1% -0.2% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- -0.4% (较上年同期) -- -3.5% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 4月初值 持平 持平 扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +0.9% +0.9% 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.6% 0900 欧元区失业率 3月 10.3% 10.3% 5月2日当周 5月2日(一) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- -0.2% 0730 瑞士制造业PMI 4月 -- 53.2 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 4月 -- 53.5 0750 法国Markit制造业PMI 4月 -- 48.3 0755 德国Markit/BME制造业PMI 4月 -- 51.9 0800 欧元区Markit制造业PMI 4月终值 -- 51.5 5月2-9日 0700 英国Halifax房屋价格(较前月) 4月 -- +2.6% (较上年同期) 截至4月的三个月 -- +10.1% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，上日曾创1998年来最大单日涨幅，当时英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)就退欧计划公开表态。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0690 1.0712 -0.21 +1.68 1.0513 美元/日圆 113.22 112.62 +0.53 -3.12 116.87 欧元/日圆 121.04 120.58 +0.38 -1.71 123.14 美元/瑞郎 1.0016 1.0009 +0.07 -1.59 1.0178 英镑/美元 1.2321 1.2413 -0.74 -0.12 1.2336 美元/加元 1.3069 1.3041 +0.21 -2.69 1.3430 美元/离岸人民币 6.8182 6.8003 +0.26 -2.21 6.9726 澳元/美元
* 人民币收升近400点，盘中升破6.83元关口 * 中间价大涨超460点至逾两个月新高 * 监管层或对中间价启动过滤机制 * 人民币流动性紧张引发自营结汇止损 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期 周三继续大幅收升，盘中升破6 .83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价 启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张， 资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营 盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。 他们并表示，由于日内汇价波动幅度较大，市场交投偏谨慎，成交缩量近四成。市场继 续消化美国候任总统特朗普对强势美元的表态，但美联储年内料仍有加息操作，因此判断美 元指数就此见顶仍为时尚早；当然由于中美贸易战可能性上升，人民币面临来自外部的不确 定影响愈发明显。 “之前在离岸市场发生的，现在又在境内市场上演了一遍。”一中资行交易员称，“ON （隔夜）、TN（一日）升得太高了，大