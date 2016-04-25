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市场报道 | 2016年 4月 25日 星期一 08:22 BJT

修正-《美国重要政经日程》--4月24日

(更正：农业部公布＂检疫＂报告有误，应为＂检验＂报告，最后一条“作物进展报告”，应为“作物成长报告”) (除特别说明外，均为GMT时间)

1400 - 商务部公布3月新屋销售数据

1500 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告

1500 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售

1530 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券

1700 - 财政部标售两年期公债

2000 - 农业部公布一周作物成长报告(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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