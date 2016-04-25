修正-《美国重要政经日程》--4月24日

标题新闻：英国最高法院称下周二将对首相特雷莎梅是否需要议会批准才能启动退欧程序作出裁决
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(更正：农业部公布＂检疫＂报告有误，应为＂检验＂报告，最后一条“作物进展报告”，应为“作物成长报告”) (除特别说明外，均为GMT时间)
1400 - 商务部公布3月新屋销售数据
1500 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告
1500 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售
1530 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券
1700 - 财政部标售两年期公债
2000 - 农业部公布一周作物成长报告(完)
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)