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市场报道 | 2016年 4月 25日 星期一 07:54 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--4月25日-5月2日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值        前值   
    
    4月25日当周
    
    4月25日(一)
    1400 美国新屋销售年率(万户)                      3月          52         51.2
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                4月          --      负13.60
    
    4月26日(二)
    1130 美国建筑许可年率(万户)                  3月修正值        --        108.6
             建筑许可(较前月)                                     --        -7.7%
    1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)              3月       +1.8%        -3.0%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                      +0.5%        -1.3%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                      +0.4%        -2.1%
             扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月)                +0.9%        -2.5%
    1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月)  2月      +0.8%        +0.8%
                        未经季节调整房价指数(较前月)           +0.1%         持平
                                房价指数(较上年同期)           +5.5%        +5.7%
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)          4月初值       --         51.3
                   服务业PMI                                      --         51.3
    1400 美国消费者信心                               4月       96.0         96.2
    1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合指数               4月         --           22
                               服务业指数                         --            9
                               制造业指数                         --           27
    1430 美国达拉斯联储服务业营收指数                 4月         --          6.4
    
    4月27日(三)
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                     前周         --        526.8
                抵押贷款再融资指数                                --       2,1774
                30年期抵押贷款利率                                --        3.83%
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                    3月初值      --    逆差628.6
    1400 美国成屋待完成销售指数(较前月)            　          +0.5%        +3.5%
    1800 美联储公布联邦基金利率                               0.375%    0.25-0.5%
    
    4月28日(四)
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率            第一季初值   +0.7%        +1.4%
             最终销售                                          +0.8%        +1.6%
             消费者支出                                           --        +2.4%
             GDP平减指数                                       +0.7%        +0.9%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数                     +1.9%        +1.3%
             个人消费支出(PCE)物价指数                         +0.2%        +0.3%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           4月23日当周       27         26.7
                 四周均值(万人)                                   --        26.05
                 续请失业金人数(万人)           4月16日当周     218.3       213.7
    1500 美国堪萨斯联储制造业指数                      4月        --         负14
                       综合指数                                   --          负6
    
    4月29日(五)
    1230 美国实质个人支出(较前月)                       3月       --        +0.2%
             个人所得(较前月)                                   +0.3%       +0.2%
             经调整后的个人支出                                 +0.2%       +0.1%
             核心PCE物价指数(较前月)                            +0.1%       +0.1%
                            (较上年同期)                          --        +1.7%
             PCE物价指数(较前月)                                  --        -0.1%
                        (较上年同期)                              --        +1.0%
    1230 美国薪资                                    第一季       --        +0.6%
             雇佣成本指数                                      +0.6%        +0.6%
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)               2月     -0.1%        +0.6%
    1230 加拿大生产者物价指数(较前月)                  3月      持平        -1.1%
                             (较上年同期)                         --        -1.4%
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                 4月      53.0         53.6
    1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数         4月终值      90.0         89.7
                                  现况指数                     106.0        105.4
                                  预期指数                      80.2         79.6
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值             3月       --         +1.8%
    
    5月2日当周
    
    5月2日(一)
    1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI                4月        --         51.5
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       4月终值        --         50.8
    1400 美国建筑支出(较前月)                          3月      +0.3%       -0.5%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数               4月       51.5        51.8
             制造业投入物价分项指数                               --         51.5
             制造业就业分项指数                                   --         48.1
             制造业新订单分项指数                                 --         58.3
    (完)
       
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 汪红英  审校 李婷仪)

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