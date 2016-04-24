美国与加拿大经济指标预测--4月25日-5月2日****

欧洲汇市：英镑回落，上日录得1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，上日曾创1998年来最大单日涨幅，当时英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)就退欧计划公开表态。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月25日当周 4月25日(一) 1400 美国新屋销售年率(万户) 3月 52 51.2 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 4月 -- 负13.60 4月26日(二) 1130 美国建筑许可年率(万户) 3月修正值 -- 108.6 建筑许可(较前月) -- -7.7% 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 3月 +1.8% -3.0% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.5% -1.3% 扣除国防的耐久财订单(较前月) +0.4% -2.1% 扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) +0.9% -2.5% 1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 2月 +0.8% +0.8% 未经季节调整房价指数(较前月) +0.1% 持平 房价指数(较上年同期) +5.5% +5.7% 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 51.3 服务业PMI -- 51.3 1400 美国消费者信心 4月 96.0 96.2 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合指数 4月 -- 22 服务业指数 -- 9 制造业指数 -- 27 1430 美国达拉斯联储服务业营收指数 4月 -- 6.4 4月27日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 526.8 抵押贷款再融资指数 -- 2,1774 30年期抵押贷款利率 -- 3.83% 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 3月初值 -- 逆差628.6 1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) +0.5% +3.5% 1800 美联储公布联邦基金利率 0.375% 0.25-0.5% 4月28日(四) 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第一季初值 +0.7% +1.4% 最终销售 +0.8% +1.6% 消费者支出 -- +2.4% GDP平减指数 +0.7% +0.9% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.9% +1.3% 个人消费支出(PCE)物价指数 +0.2% +0.3% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月23日当周 27 26.7 四周均值(万人) -- 26.05 续请失业金人数(万人) 4月16日当周 218.3 213.7 1500 美国堪萨斯联储制造业指数 4月 -- 负14 综合指数 -- 负6 4月29日(五) 1230 美国实质个人支出(较前月) 3月 -- +0.2% 个人所得(较前月) +0.3% +0.2% 经调整后的个人支出 +0.2% +0.1% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.7% PCE物价指数(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- +1.0% 1230 美国薪资 第一季 -- +0.6% 雇佣成本指数 +0.6% +0.6% 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 -0.1% +0.6% 1230 加拿大生产者物价指数(较前月) 3月 持平 -1.1% (较上年同期) -- -1.4% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 4月 53.0 53.6 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月终值 90.0 89.7 现况指数 106.0 105.4 预期指数 80.2 79.6 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 3月 -- +1.8% 5月2日当周 5月2日(一) 1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 4月 -- 51.5 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月终值 -- 50.8 1400 美国建筑支出(较前月) 3月 +0.3% -0.5% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 4月 51.5 51.8 制造业投入物价分项指数 -- 51.5 制造业就业分项指数 -- 48.1 制造业新订单分项指数 -- 58.3 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 汪红英 审校 李婷仪)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，上日曾创1998年来最大单日涨幅，当时英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)就退欧计划公开表态。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0690 1.0712 -0.21 +1.68 1.0513 美元/日圆 113.22 112.62 +0.53 -3.12 116.87 欧元/日圆 121.04 120.58 +0.38 -1.71 123.14 美元/瑞郎 1.0016 1.0009 +0.07 -1.59 1.0178 英镑/美元 1.2321 1.2413 -0.74 -0.12 1.2336 美元/加元 1.3069 1.3041 +0.21 -2.69 1.3430 美元/离岸人民币 6.8182 6.8003 +0.26 -2.21 6.9726 澳元/美元
* 人民币收升近400点，盘中升破6.83元关口 * 中间价大涨超460点至逾两个月新高 * 监管层或对中间价启动过滤机制 * 人民币流动性紧张引发自营结汇止损 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期 周三继续大幅收升，盘中升破6 .83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价 启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张， 资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营 盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。 他们并表示，由于日内汇价波动幅度较大，市场交投偏谨慎，成交缩量近四成。市场继 续消化美国候任总统特朗普对强势美元的表态，但美联储年内料仍有加息操作，因此判断美 元指数就此见顶仍为时尚早；当然由于中美贸易战可能性上升，人民币面临来自外部的不确 定影响愈发明显。 “之前在离岸市场发生的，现在又在境内市场上演了一遍。”一中资行交易员称，“ON （隔夜）、TN（一日）升得太高了，大