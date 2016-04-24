标题新闻：欧盟财长同意考虑主要以年度支出限额来衡量是否合规，以简化预算规则

日本经济：内阁官房长官菅义伟称，汇市稳定非常重要
路透东京1月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，外汇市场的稳定非常重要，政府希望以高度重视的态度来密切监视汇市走向。
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路透东京1月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，外汇市场的稳定非常重要，政府希望以高度重视的态度来密切监视汇市走向。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.0 -0.230% 五年期公债 -0.125% +0.5 -0.130% 10年期公债 0.055% +1.0 0.045% 20年期公债 0.585% +0.0 0.585% 30年期公债 0.735% +0.0 0.735% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.32 -0.06 150.38 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
0438GMT * 欧元/美元在隔夜升至1.0719后遇到压力，亚洲时段在1.0715-1.0689 * 美国公债收益率仍低迷，但投资者不是全然相信特朗普关于美元的言论 * 欧元/美元回落到1.0707(1.1300-1.0340跌势的38.2%回档位)下方，纽约收盘在此之上 * 后市仍然取决于美国公债收益率，观望是否有更多特朗普交易被解除 * 在1.0700上方走势沉重，下方有买盘，在1.0650买兴浓厚 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)