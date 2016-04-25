国际油市：投机客将美国原油净多仓增至10个月高位--CFTC

路透纽约4月22日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至4月19日当周，对冲基金和其他基金经理人对美国原油的多头押注创下10个月来最高。

在这段期间，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油商未能就冻产达成协议，造成油价挫跌。之后油价部分回升，因对利比亚和科威特供应的担忧浮现。

CFTC表示，截至4月19日当周对冲基金和其他投资公司提高了美国原油期货和期权净多仓。

Again资本管理公司合伙人John Kilduff表示，“升势显然令人印象深刻。”他并在提及原油投机客时表示，“市场正在重新平衡的过程，而这可能最快在年底时发生。对我来说，似乎有点过早，但这正在协助推动投机活动。”

Kilduff表示，多头受到普遍偏多的人气影响，欧洲央行和日本央行的货币政策也激励更多市场活动。

投机客在这段期间将纽约和伦敦的期货和期权部位合计增加了32,500口至237,640，为2015年6月23日以来最高。而涨幅则是3月初以来最大。