国际油市：投机客将美国原油净多仓增至10个月高位--CFTC

标题新闻：英国最高法院称下周二将对首相特雷莎梅是否需要议会批准才能启动退欧程序作出裁决
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路透纽约4月22日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至4月19日当周，对冲基金和其他基金经理人对美国原油的多头押注创下10个月来最高。
在这段期间，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油商未能就冻产达成协议，造成油价挫跌。之后油价部分回升，因对利比亚和科威特供应的担忧浮现。
CFTC表示，截至4月19日当周对冲基金和其他投资公司提高了美国原油期货和期权净多仓。
Again资本管理公司合伙人John Kilduff表示，“升势显然令人印象深刻。”他并在提及原油投机客时表示，“市场正在重新平衡的过程，而这可能最快在年底时发生。对我来说，似乎有点过早，但这正在协助推动投机活动。”
Kilduff表示，多头受到普遍偏多的人气影响，欧洲央行和日本央行的货币政策也激励更多市场活动。
投机客在这段期间将纽约和伦敦的期货和期权部位合计增加了32,500口至237,640，为2015年6月23日以来最高。而涨幅则是3月初以来最大。
CFTC在每周的周三和周二之间公布交易数据。路透数据则显示，该周美国原油净多仓升至去年6月以来最高。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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