中国个股：国泰君安拟发行至多80亿元可转债，募资用于补充营运资金

公告显示，拟发行的可转债期限为六年，每年付息一次，票面利率的确定方式及每一年的最终利率水平，由董事会在发行前根据政策、市场情况等来决定。发行满六个月后该债券可以转股，初始转股价格不低于募集说明书公告日前20日均价和前一交易日均价。