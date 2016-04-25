中国个股：国泰君安拟发行至多80亿元可转债，募资用于补充营运资金

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透上海4月25日 - 中国大型券商--国泰君安证券股份有限公司 周一公告称，拟发行不超过80亿元人民币可转债，募资全部用于补充公司营运资金，可转债转股后用于补充资本金。
公告显示，拟发行的可转债期限为六年，每年付息一次，票面利率的确定方式及每一年的最终利率水平，由董事会在发行前根据政策、市场情况等来决定。发行满六个月后该债券可以转股，初始转股价格不低于募集说明书公告日前20日均价和前一交易日均价。
该可转债给予原A股股东优先配售权，优先配售之外的余额和A股股东放弃配售后的部分，将采用网上网下将结合的方式进行发售。
国泰君安同时公布2015年报，去年实现净利157亿元，同比增长132.32%，每股收益2.21元，公司分配预案为每10股派现6.2元。去年该公司经纪、投行等业务的营收均实现超过一倍的增长，证券交易及资产管理等业务营收增速亦达八成左右。
公司并称，今年将重点做好有序推动集团化布局和务实的国际化进程，探索外延发展新途径等工作。
国泰君安上周五收报18.91元，过去一个月微跌0.5%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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