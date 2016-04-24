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亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 07:59 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月25日

* 头版头条:

--中国证券投资基金业协会私募基金部负责人董煜韬表示，私募基金行业的自律依赖私募基金管理人、投资者、各行业协会、基金专业服务机构乃至政府和监管部门的广泛参与，需要逐步探索、建立和凝聚共识，真正实现私募基金行业基业常青。

* 其他:

--中国人民银行副行长潘功胜指出，数字技术在推动金融业技术革命的同时，并没有改变金融业的风险属性。数字技术有助于降低信用风险的同时，也可能放大和创造出某些风险，发展普惠金融过程中需要对这些风险进行看清与解决。

--工信部发布消息称，将推动逐步取消区域内手机漫游费，引导企业制定出台资费方案，逐步扩大使用统一价格套餐的用户规模，加快取消漫游费步伐。

--截至4月22日，A股市场开展员工持股计划的上市公司共有464家次，其中，国企上市公司共有80家次，占比为17%。业内人士指出，随着国企员工持股文件的下发和混合所有制企业员工持股试点的启动，下半年国企推行员工持股将提速，范围也将进一步扩大。

--上海银监局确认，从4月25日起，暂停辖内各商业银行与链家、太平洋、我爱我家等六家房地产中介公司的业务合作一个月，对于违反个贷业务受托支付要求的七家商业银行暂停个人住房贷款业务两个月，并责成对相关人员进行内部问责。

--国泰君安 去年实现净利润157亿元人民币，同比增长132.32%。公司同时拟公开发行总额不超过80亿元A股可转换公司债券，所募集资金在扣除发行费用后全部用于补充营运资金。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 张喜良)

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