《全球主要国家债券发行预告》--4月25日-5月2日

标题新闻：去年10月全球精炼铜市场供应过剩4.8万吨，前10个月短缺6.4万吨－国际铜业研究组织
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 4/25 法国 标售国库券(BTF) 4/25 日本 加强流动性标售 4/25 美国 发售两年期公债 4/26 美国 发售五年期公债 4/26 意大利 标售零息/BTP债券 4/27 日本 标售三个月期贴现国库券 4/27 日本 标售两年期公债 4/27 德国 标售30年期联邦债券 4/27 意大利 标售国库券 4/28 意大利 标售中长期债券 4/28 美国 标售两年期浮息债券 4/28 美国 标售七年期债券 5/2 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙国玉；审校 王兴亚)
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选