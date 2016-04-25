版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 08:13 BJT

《中国重要政经日程》--4月27日-9月5日

=============================近期重要政经日程==========================

4月27日（周三）

--亚信第五次例行外长会议北京举行，至28日。亚信成员国、观察员国外长及观察员国际组织代表将受邀出席会议，其他有关国际组织代表将作为主席国客人与会。

5月15日（周日）

*--第九届中国国际钢铁大会在北京举行，至18日。由中国钢铁工业协会主办、中国贸促会冶金行业分会和冶金工业国际交流合作中心承办。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。

9月4日（周日）

--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐