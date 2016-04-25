《中国重要政经日程》--4月27日-9月5日

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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=============================近期重要政经日程==========================
4月27日（周三）
--亚信第五次例行外长会议北京举行，至28日。亚信成员国、观察员国外长及观察员国际组织代表将受邀出席会议，其他有关国际组织代表将作为主席国客人与会。
5月15日（周日）
*--第九届中国国际钢铁大会在北京举行，至18日。由中国钢铁工业协会主办、中国贸促会冶金行业分会和冶金工业国际交流合作中心承办。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。
9月4日（周日）
--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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