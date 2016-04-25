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亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 08:13 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月25日

路透香港4月25日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7
566港元 )
    
    美国股市周五基本持平，道琼工业指数 收升21.23点，或0.12%，至18,003.75点微软和Alphabet季
报令人失望，拖累科技股下跌，抵销油价上扬提振能源股走坚带来的支撑。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              129.120     0.37        13702       10.015      -0.64
 中国铝业                            8.530       -2.51       9709        2.647       0.25
 中国移动                            58.550      0.43        203837      90.830      -0.52
 中国人寿                            12.170      -0.16       191610      18.880      0.42
 中石油                              71.820      1.70        40453       5.571       -0.52
 中石化                              69.820      -0.26       20633       5.416       -0.08
 汇丰控股                            33.660      -0.15       2214448     52.217      0.13
 中电信                              50.610      -2.58       11679       3.926       -0.11
 中国联通                            12.070      0.42        135052      9.362       -0.51
 兖州煤业                            5.680       -3.57       8643        4.406       -0.32
 华能国际                            32.050      0.22        17768       6.215       -1.35
 南方航空                            31.680      -1.83       5074        4.915       -1.12
 东方航空                            29.240      -4.82       9536        4.536       -1.18
 中芯国际                            4.300       0.00        1270        0.667       -0.44
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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