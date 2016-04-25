《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月25日

路透香港4月25日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7 566港元 ) 美国股市周五基本持平，道琼工业指数 收升21.23点，或0.12%，至18,003.75点微软和Alphabet季 报令人失望，拖累科技股下跌，抵销油价上扬提振能源股走坚带来的支撑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 129.120 0.37 13702 10.015 -0.64 中国铝业 8.530 -2.51 9709 2.647 0.25 中国移动 58.550 0.43 203837 90.830 -0.52 中国人寿 12.170 -0.16 191610 18.880 0.42 中石油 71.820 1.70 40453 5.571 -0.52 中石化 69.820 -0.26 20633 5.416 -0.08 汇丰控股 33.660 -0.15 2214448 52.217 0.13 中电信 50.610 -2.58 11679 3.926 -0.11 中国联通 12.070 0.42 135052 9.362 -0.51 兖州煤业 5.680 -3.57 8643 4.406 -0.32 华能国际 32.050 0.22 17768 6.215 -1.35 南方航空 31.680 -1.83 5074 4.915 -1.12 东方航空 29.240 -4.82 9536 4.536 -1.18 中芯国际 4.300 0.00 1270 0.667 -0.44 （完） (整理 梁慧仪)