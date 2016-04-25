《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月25日

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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*工商时报：
--新政府选前才喊出2月力推新药生技条例修法，将二类医材或创新医材纳入条例，适用租税优惠。惟受浩鼎 案影响，近期传出新政府、立委对年底前通过生技利多法规并不乐观，内部意见甚至相当分歧。
--中研院院士胡胜正表示，受到全球景气低迷影响，首季经济成长率将下修，但研判不会跌破-1%，第二季可望回升，但国际经济情势仍混沌不明，成长力道依然疲弱，预料不会是V型反弹，而是U型缓慢回升。
--台湾开始疯抢香港保单。银行业者透露，近期不少民众及台商到国银香港分行开户，指名投保大陆中国人寿香港子公司的保单，港元或美元计价，不同年期的年化报酬率在3.1-4.6%，不少台商客户一出手就是数百万美元。
*经济日报：
--苹果 本周将发布财报，分析师预估，iPhone上季销售恐出现历年来首见下滑，法人机构也看淡第二季销售表现。苹果供应链传出，苹果为力保毛利率，已要求相关供应链砍价，最高幅度达三成，供应链不仅面临出货量衰退压力，等于还要再被剥一层皮。
--五大寿险公司将陆续公布今年首季投资中国大陆情形，富邦人寿率先揭露亏损7亿余台币，其他寿险同业是否也不妙，市场关注。根据统计，五大寿险去年底投资中国大陆余额已达1,688亿台币，累计投资收益246.2亿台币。单季投资出现亏损，属于罕见情况。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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