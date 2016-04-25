《香港报摘》--信报4月25日

* 要闻版头条：

--中资基金引述内地监管机构消息称，＂沪伦通＂（上海与伦敦互联互通）铁定于9月宣布，初步发行环球预托证券（GDR）不多于10只，证券界认为＂沪伦通＂显示中国及上海有条件绕过香港自行与国际市场接轨，对香港H股有一定影响，香港股市的地位和重要性亦势将降低。

* 其他：

--内地＂五一＂小黄金周（本月30日至下月2日）即将来临，但澳门酒店预订情况并不热闹。今年澳门六大赌牌营运商旗下的酒店数目，较去年小黄金周期间多五间。澳门酒店业界人士透露，今年房价按年平均大降两成至三成，但酒店预订情况未见突出。

--瑞年国际 宣布，与狙击该公司的沽空机构Glaucus Research Group California LLC，就诽谤的诉讼订立和解协议。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘