《香港报摘》--信报4月25日

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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* 要闻版头条：
--中资基金引述内地监管机构消息称，＂沪伦通＂（上海与伦敦互联互通）铁定于9月宣布，初步发行环球预托证券（GDR）不多于10只，证券界认为＂沪伦通＂显示中国及上海有条件绕过香港自行与国际市场接轨，对香港H股有一定影响，香港股市的地位和重要性亦势将降低。
* 其他：
--内地＂五一＂小黄金周（本月30日至下月2日）即将来临，但澳门酒店预订情况并不热闹。今年澳门六大赌牌营运商旗下的酒店数目，较去年小黄金周期间多五间。澳门酒店业界人士透露，今年房价按年平均大降两成至三成，但酒店预订情况未见突出。
--瑞年国际 宣布，与狙击该公司的沽空机构Glaucus Research Group California LLC，就诽谤的诉讼订立和解协议。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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